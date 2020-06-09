Во Владимирской области отменили цифровые пропуска

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Власти Владимирской области отменяют действие введенных в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией цифровых пропусков, сообщает во вторник обладминистрация.
Цифровые пропуска ввели во Владимирской области в конце апреля.
"Указом губернатора Владимир Сипягина с 9 июня во Владимирской области отменяется действие цифровых пропусков", - говорится в сообщении.
Исключение, как отмечают власти, составляют два муниципальных образования в Гусь-Хрустальном районе – поселки Золотково и Мезиновский, где из-за ситуации с коронавирусной инфекцией был введен карантин. Там цифровые пропуска будут действовать до снятия карантина.
Во Владимирской области зарегистрировано 3205 случаев COVID-19. Выздоровели 1356 пациентов, умерли 34.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.