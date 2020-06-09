https://ria.ru/20200609/1572715725.html
В Свердловской области в ДТП погибли два человека
2020-06-09T21:51
2020-06-09T21:51
свердловская область
шадринск
происшествия
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свердловская область
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свердловская область, шадринск, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости.
ВАЗ-21123 столкнулся с Hyundai Creta на 86-м километре автодороги "Екатеринбург – Шадринск
– Курган", в результате ДТП два человека погибли и трое пострадали, сообщает во вторник управление ГИБДД по Свердловской области
.
"Трагедия произошла 9 июня в 17.25 (15.25 мск) на 86-м километре автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган". Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем Hyundai Creta под управлением 56-летнего мужчины. В результате столкновения водитель отечественной автомашины и его пассажирка погибли на месте ДТП. Тяжелые травмы получил 11-летний мальчик - пассажир Hyundai Creta, а также водитель иномарки и его 57-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.
Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, а также личность погибшей женщины - пассажирки автомашины ВАЗ. Уже известно, что ребенок ехал в автомобиле с бабушкой и дедушкой к месту отдыха. В автомашине он находился на заднем пассажирском сидении посередине. У ребенка медики диагностировали серьезную травму голову.
На участке автодороги, где произошло ДТП, временно вводилось реверсивное движение. В настоящий момент движение восстановлено, уточняет управление.