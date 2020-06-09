В Свердловской области в ДТП погибли два человека

"Трагедия произошла 9 июня в 17.25 (15.25 мск) на 86-м километре​ автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган". ​ Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем Hyundai Creta под управлением 56-летнего мужчины. В результате столкновения водитель отечественной автомашины и его пассажирка погибли на месте ДТП. Тяжелые травмы получил 11-летний мальчик - пассажир Hyundai Creta, а также водитель иномарки и его 57-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.