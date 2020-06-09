https://ria.ru/20200609/1572715372.html
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
2020-06-09T21:36
2020-06-10T01:44
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Александр Русский
Позор государству, в котором такой суд.
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Алексей Николаевич
Ваще лафа , будет сидеть дома ужираться , запивать горе своё .
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 9 августа", — огласила решение судья Альбина Тимакова.
Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент "чудовищным".
Следователь и прокурор отметили, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны. Ранее актер нарушил условия подписки о невыезде. Его вызвали в следственные органы, однако по месту проживания, указанному в подписке, не обнаружили. Ефремова нашли по другому адресу.
Суд в своем решении среди прочего учел, что в течение 2019-2020 года артиста неоднократно штрафовали за нарушение ПДД. Под домашним арестом мужчина не сможет использовать средства связи и интернет. Покидать квартиру он будет вправе только с разрешения следователя.
В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Утром стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.