Власти Москвы рассказали, как принималось решение о снятии ограничений

Отвечая на вопрос, сколько предприятий "не вынесет таких каникул", Немерюк подчеркнул, что на сегодняшний день в столице открылись 70% магазинов и почти 80% сферы услуг. "На сегодняшний день мы специально каких-то цифр не называем, потому что до конца не ясен эффект от того, как предприятия, которые пострадали, будут выходить из этого кризиса", - пояснил руководитель столичного департамента торговли и услуг.

Отвечая на вопрос, будет ли при появлении вакцины вакцинация обязательной, Немерюк сказал, что это будут решать медики. "Насколько я понимаю, уже есть достаточное количество людей, которые переболели и имеют антитела. И здесь надо смотреть статистику, снижается количество антител или нет. Я думаю, что медики в дальнейшем будут принимать решения, будет ли это вакцинация повсеместная или какая-то выборочная. Сейчас тяжело на данном этапе об этом говорить", - сказал Немерюк.