https://ria.ru/20200609/1572715261.html
Власти Москвы рассказали, как принималось решение о снятии ограничений
2020-06-09T21:32
2020-06-09T21:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей немерюк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Ограничения по самоизоляции в Москве
сняли "не под какие-то мероприятия", а исходя из хорошей динамики и цифр, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин
подписал указ, согласно которому с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех. Кроме того, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.
"Конечно же, снимали (ограничения – ред.) не под какие-то мероприятия, а по факту, цифры говорят сами за себя. Идет действительно хорошая динамика по снижению выявленных заболевших", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы"
.
Отвечая на вопрос, сколько предприятий "не вынесет таких каникул", Немерюк подчеркнул, что на сегодняшний день в столице открылись 70% магазинов и почти 80% сферы услуг. "На сегодняшний день мы специально каких-то цифр не называем, потому что до конца не ясен эффект от того, как предприятия, которые пострадали, будут выходить из этого кризиса", - пояснил руководитель столичного департамента торговли и услуг.
Он отметил, что большинство гостиниц также восстановили свою работу, но с учётом новых требований Роспотребнадзора
по санитарной обработке, соблюдению социальной дистанции, ношению масок и перчаток.
Отвечая на вопрос, будет ли при появлении вакцины вакцинация обязательной, Немерюк сказал, что это будут решать медики. "Насколько я понимаю, уже есть достаточное количество людей, которые переболели и имеют антитела. И здесь надо смотреть статистику, снижается количество антител или нет. Я думаю, что медики в дальнейшем будут принимать решения, будет ли это вакцинация повсеместная или какая-то выборочная. Сейчас тяжело на данном этапе об этом говорить", - сказал Немерюк.