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Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели
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Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели

21:21 09.06.2020 (обновлено: 21:30 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКурьер по доставке еды в Москве
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экономика Москвы к июлю выйдет на докризисные показатели до ввода ограничений из-за коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Я думаю, что к июлю месяцу мы должны выйти на те значения, которые мы наблюдали в марте месяце - до введения ограничений", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, есть сферы, которые с учетом ограничений Роспотребнадзора не смогут "физически выйти в прежние объемы", а именно общественное питание. "Но они не сильно пострадают", - добавил Ефимов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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