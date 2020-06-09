https://ria.ru/20200609/1572715019.html
Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели
2020-06-09T21:21
2020-06-09T21:30
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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