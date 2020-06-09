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Президент Молдавии заявил, что в его адрес стали чаще поступать угрозы
2020-06-10T04:55
игорь додон
молдавия
в мире
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игорь додон, молдавия, в мире

Президент Молдавии заявил, что в его адрес стали чаще поступать угрозы

21:21 09.06.2020 (обновлено: 04:55 10.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
 Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в последний месяц стал чаще получать угрозы в свой адрес, в том числе от депутатов парламента.
"В последнее время, в последний месяц участились угрозы в мой адрес, в том числе были и публичные заявления некоторых депутатов, мол, будь осторожен, а то мы тебе покажем, где раки зимуют. Но я принял эти риски в прошлом году, нужно и дальше пытаться дать шанс Молдавии", - сказал Додон во вторник в эфире телеканала Moldova 1.
По словам главы государства, нападки в его адрес означают, что его боятся. Участились они, как утверждает президент, после того, как генеральный прокурор сообщил о подвижках в расследовании многих громких дел в республике.
Ранее парламентская оппозиция не раз обращалась к президенту с требованием добровольно уйти в отставку, однако Додон заявил, что не намерен этого делать, тем более что выборы нового президента Молдавии запланированы на 1 ноября.
Согласно местному законодательству, президента в отставку может отправить парламент, но для этого нужны голоса 67 депутатов из 101. Правящая коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 14 мандатов, то есть коалиция состоит из 51 депутата - это необходимый минимум для сохранения правящего большинства.
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