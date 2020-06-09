Президент Молдавии заявил, что в его адрес стали чаще поступать угрозы

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в последний месяц стал чаще получать угрозы в свой адрес, в том числе от депутатов парламента.

"В последнее время, в последний месяц участились угрозы в мой адрес, в том числе были и публичные заявления некоторых депутатов, мол, будь осторожен, а то мы тебе покажем, где раки зимуют. Но я принял эти риски в прошлом году, нужно и дальше пытаться дать шанс Молдавии", - сказал Додон во вторник в эфире телеканала Moldova 1

По словам главы государства, нападки в его адрес означают, что его боятся. Участились они, как утверждает президент, после того, как генеральный прокурор сообщил о подвижках в расследовании многих громких дел в республике.

Ранее парламентская оппозиция не раз обращалась к президенту с требованием добровольно уйти в отставку, однако Додон заявил, что не намерен этого делать, тем более что выборы нового президента Молдавии запланированы на 1 ноября.