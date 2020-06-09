В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Новейшая гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет на испытаниях в США, сообщает Aviation Week.
По информации издания, инцидент произошел с реактивной ракетой, разработанной в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и ВВС. В рамках программы, известной как HAWC, создается гиперзвуковая ракета воздушного базирования.
A scramjet-powered missile developed under the joint DARPA/U.S. Air Force Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) program was destroyed in a recent test accident, Aviation Week has learned. https://t.co/QJKouvNkST— Aviation Week (@AviationWeek) June 9, 2020
Источники издания полагают, что ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания.
"Причина происшествия, которое, как полагают, было связано с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы Эдвардс в Калифорнии, сейчас расследуется", — пишет Aviation Week.
Инцидент произошел, предположительно, во время испытательных полетов над сухопутным, а не тихоокеанским полигоном. Например, в районе высокоточного ударного полигона Эдвардс или близлежащего испытательного полигона ВВС в Чайна-Лейк.
Отмечается, что программа HAWC уже отстает от плана на несколько месяцев.
В настоящее время в США разрабатываются несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.