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Число медработников с COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 600
2020-06-09T21:16
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, саратовская область, общество

Число медработников с COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 600

21:16 09.06.2020
411
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, приблизилось к 600, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 4015 случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1699. По данным минздрава региона на 8 июня, количество зараженных коронавирусом медработников в области достигло 500.
"По указу президента РФ в Фонд социального страхования министерством здравоохранения области поданы списки с 35 медицинских организаций на 80 человек, у которых подтверждено заражение при выполнении профессиональных обязанностей. Всего такая работа проводится в отношении 587 медицинских работников, у которых подтвержден COVID", - сказал Костин во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
Он уточнил, что на 9 июня страховые выплаты в области получили 19 медработников на общую сумму 1,307 миллиона рублей.
Коронавирус COVID-19
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Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаратовская областьОбщество
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