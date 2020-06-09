Число медработников с COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 600

"По указу президента РФ в Фонд социального страхования министерством здравоохранения области поданы списки с 35 медицинских организаций на 80 человек, у которых подтверждено заражение при выполнении профессиональных обязанностей. Всего такая работа проводится в отношении 587 медицинских работников, у которых подтвержден COVID", - сказал Костин во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.