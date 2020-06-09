В МИД оценили работу военных каналов диалога с США по Сирии

"Мы в очень интенсивном и профессиональном диалоге с США по нашим военным каналам. Механизм деконфликтинга работает, это хороший опыт. Мы надеемся, что он может быть использован и в других ситуациях. Мы подтверждаем наш интерес в улучшении двустороннего соглашения с США по предотвращению опасной военной деятельности и договоренности по избежанию опасных военных инцидентов, использовать сирийский опыт будет также полезно", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.