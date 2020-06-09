В МИД оценили работу военных каналов диалога с США по Сирии

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военные каналы диалога с США по Сирии работают хорошо, Россия заинтересована в улучшении двустороннего соглашения по избежанию опасных военных инцидентов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы в очень интенсивном и профессиональном диалоге с США по нашим военным каналам. Механизм деконфликтинга работает, это хороший опыт. Мы надеемся, что он может быть использован и в других ситуациях. Мы подтверждаем наш интерес в улучшении двустороннего соглашения с США по предотвращению опасной военной деятельности и договоренности по избежанию опасных военных инцидентов, использовать сирийский опыт будет также полезно", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России