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В Удмуртии 15 июня откроют фитнес-центры и бассейны
2020-06-09T21:05
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, удмуртская республика (удмуртия), общество

В Удмуртии 15 июня откроют фитнес-центры и бассейны

21:05 09.06.2020
235
© РИА Новости / Алексей КуденкоЗал для занятий флай-йогой
Зал для занятий флай-йогой
© РИА Новости / Алексей Куденко
УФА, 9 июн - РИА Новости. Фитнес-центры и бассейны откроются в Удмуртии с 15 июня, при этом масочный режим в регионе сохраняется, сообщили в оперштабе республики.
По информации оперштаба региона, с 11 июня в Удмуртии открываются учреждения дополнительного образования для взрослых, в обычном режиме начнут работать церкви и мечети.
"С 15 июня открываются фитнес-центры и бассейны с уведомлением минспорта Удмуртии по соблюдению профилактических требований, отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для приезжающих в республику из других регионов. За исключением организованных групп вахтовиков. Кроме того, начинаются очные консультации для подготовки к ЕГЭ для выпускников 11 классов", - сообщает оперштаб.
В оперштабе пояснили, что в ближайшее время в регионе откроются все непродовольственные магазины, ярмарки и общепиты. При этом масочный режим сохраняется в общественных местах, магазинах и общественном транспорте.
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"При благоприятном развитии событий в Удмуртии будут готовы открыть центры дополнительного образования для детей, СПА-салоны, солярии, массажные салоны, бани, сауны, для гостиниц, санаториев, домов отдыха вводится порядок работы с обязательным уведомлением минпромторга Удмуртии. Порядок будет опубликован на сайте министерства", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным минздрава Удмуртии, на 9 июня в регионе зарегистрировано 1011 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 21 из них закончился летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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