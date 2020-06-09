В Удмуртии 15 июня откроют фитнес-центры и бассейны

УФА, 9 июн - РИА Новости. Фитнес-центры и бассейны откроются в Фитнес-центры и бассейны откроются в Удмуртии с 15 июня, при этом масочный режим в регионе сохраняется, сообщили в оперштабе республики.

По информации оперштаба региона, с 11 июня в Удмуртии открываются учреждения дополнительного образования для взрослых, в обычном режиме начнут работать церкви и мечети.

"С 15 июня открываются фитнес-центры и бассейны с уведомлением минспорта Удмуртии по соблюдению профилактических требований, отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для приезжающих в республику из других регионов. За исключением организованных групп вахтовиков. Кроме того, начинаются очные консультации для подготовки к ЕГЭ для выпускников 11 классов", - сообщает оперштаб.

В оперштабе пояснили, что в ближайшее время в регионе откроются все непродовольственные магазины, ярмарки и общепиты. При этом масочный режим сохраняется в общественных местах, магазинах и общественном транспорте.

"При благоприятном развитии событий в Удмуртии будут готовы открыть центры дополнительного образования для детей, СПА-салоны, солярии, массажные салоны, бани, сауны, для гостиниц, санаториев, домов отдыха вводится порядок работы с обязательным уведомлением минпромторга Удмуртии. Порядок будет опубликован на сайте министерства", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным минздрава Удмуртии, на 9 июня в регионе зарегистрировано 1011 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 21 из них закончился летальным исходом.