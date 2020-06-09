Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572714179.html
В России более 4,5 тысячи военных вылечились от коронавируса
2020-06-09T20:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572133159_0:208:3072:1936_1200x0_80_0_0_13384930857fe78a82ca4ad9cad4ff48.jpg
https://ria.ru/20200609/1572681849.html
А сколько погибло?
13
1
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572714179.html?chat_room_id=1572714179
Новости
ru-RU
249
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572133159_0:208:3072:1936_1200x0_80_0_0_13384930857fe78a82ca4ad9cad4ff48.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572133159_341:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_d7c2b655817a4bcebfb96b921da0edea.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572133159_759:0:2807:2048_1200x0_80_0_0_8ec9fa60f9aa7c6e74a2e8c286678697.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России более 4,5 тысячи военных вылечились от коронавируса

20:59 09.06.2020
249
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПроизводство пробирок на предприятии "Гранат Био Тех"
Производство пробирок на предприятии Гранат Био Тех
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 4,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 77 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 77 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4532 человек", - говорится в сообщении.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 474.
На 9 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1502 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 382 военных.
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 13:29Распространение нового коронавируса
Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 474 человека.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
8302507
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Популярные комментарии
А сколько погибло?
9 июня, 21:46
ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ
1300000
Рекомендуем
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Число медработников с COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 600
Ледокол береговой охраны США Polar Star
Трамп поручил изучить возможность аренды ледоколов у партнеров
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Среди участников парада заболевших COVID-19 нет, заявили в Минобороны
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии рассказал, как болел COVID-19
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Вторая волна COVID-19 в Британии будет намного сильнее, заявили ученые
Тест на коронавирус
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 18 180
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
МИД выступил за мирный диалог по Арктике
Зал для занятий флай-йогой
В Удмуртии 15 июня откроют фитнес-центры и бассейны
Калининград
Калининградские власти надеются открыть регион для туристов с 15 июня
Гиперзвуковая крылатая ракета
В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Число случаев коронавируса на палестинских территориях достигло 660
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Дагестан начнет поэтапно выходить из режима самоизоляции после 15 июня
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: Россия никогда не примет аргумент США о смене власти в Венесуэле
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Следователь сообщил о нарушении Ефремовым условий подписки о невыезде
Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Во Франции число больных COVID-19 в реанимации снизилось до 955
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Лента новостейМолния