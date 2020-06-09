В России более 4,5 тысячи военных вылечились от коронавируса

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 77 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4532 человек", - говорится в сообщении.