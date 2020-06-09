https://ria.ru/20200609/1572714179.html
В России более 4,5 тысячи военных вылечились от коронавируса
2020-06-09T20:59
2020-06-09T20:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Более 4,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровели 77 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 77 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4532 человек", - говорится в сообщении.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 474.
На 9 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1502 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 382 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 474 человека.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.