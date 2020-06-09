Вторая волна COVID-19 в Британии будет намного сильнее, заявили ученые

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости. Вторая волна коронавируса будет почти в 2,5 раза сильнее первой, если власти Британии полностью возобновят работу школ и не введут систему массового тестирования и отслеживания контактов людей, говорится в докладе лондонского Института гигиены и тропических заболеваний (LSHTM).

С 23 марта в Британии действует карантин из-за пандемии COVID-19. С начала июня власти ослабили часть ограничений: открыли некоторые классы начальной школы, планируют постепенно разрешить работу магазинам и ресторанам, у которых есть возможность расположить столики на улице, а также возобновить спортивные соревнования, но без зрителей на трибунах. В целом по стране карантинные меры сохраняются: жителям рекомендовано продолжать работу дома, не собираться группами более шести человек, не пользоваться без нужды общественным транспортом и соблюдать социальную дистанцию в два метра.

"Если школы откроются полностью или пошагово в июне или июле, и при этом не будет действовать масштабная и эффективная система тестирования и отслеживания контактов людей, вторая волна COVID-19 в Британии может быть в 2,2-2,5 раза сильнее, чем первая", - говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что считают систему отслеживания контактов эффективной при условии, если тестируются как минимум 50% людей с симптомами, а 40% их контактов отслеживаются.

Система отслеживания контактов для предупреждения распространения коронавируса Test and Trace работает в Англии с 28 мая. Она является способом облегчить и снять карантин до появления вакцины от COVID-19. Зараженные люди выявляются через тестирование, объемы которого планируется постоянно расширять.

Система требует от всех, кто испытывает любые симптомы ОРВИ, немедленно самоизолироваться и заказать тест по интернету или телефону. После получения результатов и их обработки с заболевшим связывается врач национальной системы здравоохранения и инструктирует о дальнейших действиях. При этом выходить из дома не разрешается ни при каких обстоятельствах. Заболевший должен сообщить обо всех контактах за последние семь дней и оставаться в самоизоляции 14 дней, даже если самочувствие будет хорошим, а симптомы пропадут. Все, с кем заболевший контактировал, будут также изолированы, что прервет цепочку распространения вируса.

Правительство пока не публиковало данных об использовании данной программы.