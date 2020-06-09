МИД выступил за мирный диалог по Арктике

"Арктика все еще может рассматриваться как область сотрудничества, нежели соперничества. И Арктический совет предлагает для такой кооперации все возможности... Мы предпринимали шаги, чтобы улучшить положение дел, и, как мне кажется, ситуация изменилась по сравнению с тем, что наблюдалось еще несколько лет назад", - сказал Рябков в ходе онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.