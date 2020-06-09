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МИД выступил за мирный диалог по Арктике
2020-06-09T20:44
россия
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
в мире
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россия, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире

МИД выступил за мирный диалог по Арктике

20:44 09.06.2020
316
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва рассматривает Арктику как арену для сотрудничества, но при этом ответит, если кто-то из партнеров по региону поставит под сомнение возможность России защищать здесь свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Арктика все еще может рассматриваться как область сотрудничества, нежели соперничества. И Арктический совет предлагает для такой кооперации все возможности... Мы предпринимали шаги, чтобы улучшить положение дел, и, как мне кажется, ситуация изменилась по сравнению с тем, что наблюдалось еще несколько лет назад", - сказал Рябков в ходе онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
Он напомнил, что Арктический совет в свое время был также площадкой для профессионального диалога военных представителей стран-членов, и "Россия будет способствовать возобновлению этой практики".
"Но вместе с тем Россия не будет молчать, если кто-либо, не буду показывать пальцем, поставит под сомнение нашу возможность защищать собственные интересы, в том числе безопасности, в этом регионе", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
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РоссияАрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВ мире
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