https://ria.ru/20200609/1572713029.html
В МИД заявили о готовности вести диалог с США по Сирии
2020-06-09T20:31
2020-06-09T22:50
сергей рябков
ирак
война в сирии
россия
война в сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сирия
сша
в мире
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сергей рябков, ирак, россия, война в сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, сша, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Россия готова вести диалог с США
по Сирии
, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Мы находимся в контакте с американскими коллегами по политической части этого вопроса. Мы намерены продолжить эти контакты", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
"Мы сделаем все возможное, чтобы в США правильно понимали, что и почему мы делаем там. Мы расширим диалог с США, если они ответят взаимностью, если США захотят этого. Мы со своей стороны к этому готовы" , - отметил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке
. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России