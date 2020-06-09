В МИД заявили о готовности вести диалог с США по Сирии

"Мы находимся в контакте с американскими коллегами по политической части этого вопроса. Мы намерены продолжить эти контакты", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.

"Мы сделаем все возможное, чтобы в США правильно понимали, что и почему мы делаем там. Мы расширим диалог с США, если они ответят взаимностью, если США захотят этого. Мы со своей стороны к этому готовы" , - отметил он.