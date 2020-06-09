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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200609/1572713029.html
В МИД заявили о готовности вести диалог с США по Сирии
2020-06-09T22:50
сергей рябков
ирак
война в сирии
россия
война в сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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сергей рябков, ирак, россия, война в сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, сша, в мире

В МИД заявили о готовности вести диалог с США по Сирии

20:31 09.06.2020 (обновлено: 22:50 09.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия готова вести диалог с США по Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы находимся в контакте с американскими коллегами по политической части этого вопроса. Мы намерены продолжить эти контакты", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
"Мы сделаем все возможное, чтобы в США правильно понимали, что и почему мы делаем там. Мы расширим диалог с США, если они ответят взаимностью, если США захотят этого. Мы со своей стороны к этому готовы" , - отметил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииСергей РябковИракРоссияВойна в СирииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияСШАВ мире
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