https://ria.ru/20200609/1572712920.html
США захотели построить ледокольный флот
2020-06-09T20:29
2020-06-09T22:49
дональд трамп
арктика
антарктида
сша
в мире
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albert v
Терри Уильямс 2 месяца назад: Я служил на линкоре времен Второй Мировой во время Вьетнамской войны. Мы выслеживали, как думали русскую подлодку, начиная с Алеутских островов в течение 24 часов. Оказалось, что это кит. Американцы о своем Флоте..
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Николай Ефимов
не развалитесь только по дороге в арктику
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арктика
антарктида
сша
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дональд трамп, арктика, антарктида, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики
и Антарктики.
"Соединенные Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота (для обеспечения) полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике", — говорится в меморандуме главы государства, направленном членам его администрации.
Трамп поручил министру внутренней безопасности в координации с комендантом Береговой охраны США, главой Пентагона и министром энергетики изучить сравнительные эксплуатационные и финансовые выгоды и риски полярного ледокольного флота, состоящего "по меньшей мере из трех ледоколов тяжелого класса (PSC)".
Кроме того, предполагается строительство ледоколов среднего класса, но их число не уточняется.
Трамп
также распорядился изучить возможность аренды ледоколов у других стран на ближайшие годы, пока в стране не будет построен собственный ледокольный флот.
В настоящее время у США есть только один тяжелый ледокол Polar Star и один средний Healy.
Ранее МИД выразил обеспокоенность ростом активности стран НАТО в Арктике. В ведомстве обратили внимание на то, что неарктические государства — члены НАТО принимают военные арктические стратегии или выпускают доклады и другие документы, в которых оправдывается целесообразность присутствия вооруженных сил в этих широтах.
В Минобороны в прошлом году отмечали, что общее количество мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО в Арктике увеличилось на 17%, а разведдеятельность возросла на 15%.