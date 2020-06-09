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В ДНР заявили, что Киев затягивает согласование новых участков отвода сил
2020-06-09T20:04
ситуация в днр и лнр
сцкк
вооруженный конфликт на востоке украины
донецкая народная республика
париж
в мире
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ситуация в днр и лнр, сцкк, вооруженный конфликт на востоке украины, донецкая народная республика, париж, в мире

В ДНР заявили, что Киев затягивает согласование новых участков отвода сил

20:04 09.06.2020
1246
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Киев затягивает согласование новых участков разведения сил в Донбассе, сообщили во вторник в представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По вопросу согласования новых участков разведения сил и средств участники не достигли консенсуса в части определения конкретных координат. Украинская сторона всеми способами отсрочивает обсуждение данного вопроса повестки дня, затягивает процесс согласования, обещая выслать какие-то новые предложения и координаты", - говорится в сообщении.
Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отметил, что на предыдущих заседаниях обсуждались конкретные участки разведения сил.
"Для достижения консенсуса необходимо только определить три компромиссных варианта, которые устраивают и нас, и украинскую сторону. Однако, вместо этого представители Киева заявили, что подготовили новые предложения, которые по каким-то причинам не посчитали нужным прислать для ознакомления участникам перед видеоконференцией, из-за чего обсуждение вновь перенеслось на следующее заседание", - приводит слова Никонорова представительство ДНР в СЦКК.
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При этом он отметил, что участники подгруппы впервые за долгое время смогли приступить к обсуждению проекта дополнения рамочного решения о разведении сил, в котором будут прописаны "все вопросы, упущенные ранее". "Процесс согласования сдвинулся с мертвой точки, но до завершения необходимо продолжать работу", – добавил Никоноров.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаПарижВ мире
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