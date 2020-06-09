В ДНР заявили, что Киев затягивает согласование новых участков отвода сил

"По вопросу согласования новых участков разведения сил и средств участники не достигли консенсуса в части определения конкретных координат. Украинская сторона всеми способами отсрочивает обсуждение данного вопроса повестки дня, затягивает процесс согласования, обещая выслать какие-то новые предложения и координаты", - говорится в сообщении.

Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отметил, что на предыдущих заседаниях обсуждались конкретные участки разведения сил.

"Для достижения консенсуса необходимо только определить три компромиссных варианта, которые устраивают и нас, и украинскую сторону. Однако, вместо этого представители Киева заявили, что подготовили новые предложения, которые по каким-то причинам не посчитали нужным прислать для ознакомления участникам перед видеоконференцией, из-за чего обсуждение вновь перенеслось на следующее заседание", - приводит слова Никонорова представительство ДНР в СЦКК.

При этом он отметил, что участники подгруппы впервые за долгое время смогли приступить к обсуждению проекта дополнения рамочного решения о разведении сил, в котором будут прописаны "все вопросы, упущенные ранее". "Процесс согласования сдвинулся с мертвой точки, но до завершения необходимо продолжать работу", – добавил Никоноров.