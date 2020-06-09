Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы

ООН, 9 июн — РИА Новости. Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, говорится в аналитической записке генсека ООН Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, говорится в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша

По его словам, пандемия COVID-19 представляет собой угрозу для обеспечения питанием наиболее уязвимых сообществ в мире. Функционирование существующих продовольственных систем может нарушиться из-за новой глобальной рецессии и ограничений по коронавирусу, предупреждает генсек ООН.

"Это также может привести к тяжелым последствиям. Если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу", — написал Гутерреш.

По его словам, многие страны уже ощущают острую нехватку продовольствия.

"Еще до начала пандемии сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание", — указал он.

Генсек ООН дал ряд рекомендаций. В частности, по его мнению, государствам следует обеспечить надлежащую защиту работников продовольственного сектора, убедиться в том, что критически важные поставки продовольствия в рамках гуманитарной помощи беспрепятственно доходят до наиболее уязвимых групп населения.

Как считает Гутерреш, необходимо удерживать торговые коридоры открытыми и обеспечивать непрерывность цепочек поставок сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, по его мнению, нужно расширить масштабы обмена информацией, чтобы более оперативно получать данные "о том, кто страдает от голода и недоедания, где они находятся и какой вид поддержки им необходим".

"Страны должны обеспечить гарантированный доступ к безопасным, питательным продуктам, особенно для малолетних детей, беременных и кормящих женщин, пожилых людей и представителей других групп риска", — сказано в записке Гутерреша.

Он призвал оказать поддержку детям, у которых больше нет доступа к школьному питанию. "В настоящее время численность этой группы составляет около 352 миллионов человек", — говорится в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлено уже свыше 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.