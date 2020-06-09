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Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы
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Глобальная продовольственная катастрофа из-за последствий пандемии коронавируса - пропуск для украинских "заробитчан" на клубничные плантации, в яблоневые и апельсиновые сады Европы! Украина спасет мир от голода! Украине сала!
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353
60
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60
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оон, в мире

Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы

19:59 09.06.2020 (обновлено: 22:52 09.06.2020)
5186
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
ООН, 9 июн — РИА Новости. Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, говорится в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша.
По его словам, пандемия COVID-19 представляет собой угрозу для обеспечения питанием наиболее уязвимых сообществ в мире. Функционирование существующих продовольственных систем может нарушиться из-за новой глобальной рецессии и ограничений по коронавирусу, предупреждает генсек ООН.

"Это также может привести к тяжелым последствиям. Если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу", — написал Гутерреш.

По его словам, многие страны уже ощущают острую нехватку продовольствия.
"Еще до начала пандемии сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание", — указал он.
Генсек ООН дал ряд рекомендаций. В частности, по его мнению, государствам следует обеспечить надлежащую защиту работников продовольственного сектора, убедиться в том, что критически важные поставки продовольствия в рамках гуманитарной помощи беспрепятственно доходят до наиболее уязвимых групп населения.
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Как считает Гутерреш, необходимо удерживать торговые коридоры открытыми и обеспечивать непрерывность цепочек поставок сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, по его мнению, нужно расширить масштабы обмена информацией, чтобы более оперативно получать данные "о том, кто страдает от голода и недоедания, где они находятся и какой вид поддержки им необходим".
"Страны должны обеспечить гарантированный доступ к безопасным, питательным продуктам, особенно для малолетних детей, беременных и кормящих женщин, пожилых людей и представителей других групп риска", — сказано в записке Гутерреша.
Он призвал оказать поддержку детям, у которых больше нет доступа к школьному питанию. "В настоящее время численность этой группы составляет около 352 миллионов человек", — говорится в документе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже свыше 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗООНВ мире
Популярные комментарии
Никчемная организация.
9 июня, 23:20
Арсений Новиков
1210001
Глобальная продовольственная катастрофа из-за последствий пандемии коронавируса - пропуск для украинских "заробитчан" на клубничные плантации, в яблоневые и апельсиновые сады Европы! Украина спасет мир от голода! Украине сала!
10 июня, 00:38
ААлександр
1110002
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