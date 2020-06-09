https://ria.ru/20200609/1572711691.html
Более 300 тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование
2020-06-09T19:58
2020-06-09T19:58
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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илья массух, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Более 300 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию РФ, сообщил РИА Новости руководитель столичного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух
.
"Уже 305 тысяч человек", - сказал Массух, отвечая на вопрос, сколько москвичей подали заявки.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в двух регионах - Москве
и Нижегородской области
.
В столице запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru.
Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня, 1 июля москвичи смогут проголосовать уже только традиционным способом, придя в участок.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля.