Более 300 тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 300 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию РФ, сообщил РИА Новости руководитель столичного штаба по наблюдению за голосованием Более 300 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию РФ, сообщил РИА Новости руководитель столичного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух

"Уже 305 тысяч человек", - сказал Массух, отвечая на вопрос, сколько москвичей подали заявки.

Нижегородской области. Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в двух регионах - Москве

В столице запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru.

Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня, 1 июля москвичи смогут проголосовать уже только традиционным способом, придя в участок.