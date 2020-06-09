В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 18 180

Как сообщает министерство, на данный момент в стране коронавирусом больны 2 722 человек, 31 человек в тяжелом состоянии, 24 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

В Израиле в конце мая начали выявлять новые случаи заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. Более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции. Ранее в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.