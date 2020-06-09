https://ria.ru/20200609/1572711133.html
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 18 180
2020-06-09T19:55
2020-06-09T19:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
израиль
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости.
Число случаев заражения коронавирусом
в Израиле
выросло на 148 с вечера понедельника, общее число инфицированных к вечеру вторника достигло 18 180, один пациент с этим диагнозом скончался, общее число жертв выросло до 299, сообщило министерство здравоохранения страны.
Как сообщает министерство, на данный момент в стране коронавирусом больны 2 722 человек, 31 человек в тяжелом состоянии, 24 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
При этом 15 159 пациентов выздоровели, уточняет ведомство.
В Израиле в конце мая начали выявлять новые случаи заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. Более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции. Ранее в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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