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Калужская область
Калужская область
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Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области
2020-06-09T19:45
калужская область
владислав шапша
единая россия
андрей турчак
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людиново
калуга
калужская область
политика
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владислав шапша, единая россия, андрей турчак, владимир путин, людиново, калуга, калужская область, политика

Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области

19:45 09.06.2020
189
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Владислав Шапша
КАЛУГА, 9 июн – РИА Новости. Врио главы Калужской области Владислав Шапша назвал своими приоритетами на посту губернатора возвращение к экономическому росту в регионе и достойные доходы населения, сообщило областное правительство.
Во вторник "Единая Россия" заявила о поддержке девяти кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года, в том числе кандидатуру Владислава Шапши на пост главы Калужской области.
Шапша поблагодарил коллег за поддержку и назвал ряд задач, которые сегодня стоят перед Калужской областью. Прежде всего, он отметил выход из сложной ситуации, связанной с коронавирусом. "Партия "Единая Россия" уже развернула мощную волонтерскую работу, помогая нуждающимся во время эпидемии. Но надо смотреть в будущее. Сегодня мы обязаны обеспечить людям безопасность, достойные доходы, вернуться к экономическому росту в регионе", - подчеркнул врио губернатора.
Он отметил, что Калужская область всегда была регионом-лидером по привлечению инвестиций и должна стать центром инновационной современной экономики в России. "Регион заслуженно гордится своими достижениями, и мы ставим себе задачу упрочить это лидерство", – сказал Шапша.
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Глава области назвал проекты, реализация которых станет основой для достижения цели, даст новые рабочие места, укрепит экономику региона. В их числе – строительство предприятия по производству уникального энергетического оборудования и комбината по производству стального и чугунного литья в Мещовске.
Еще одним приоритетом своей работы на посту губернатора он объявил повышение уровня медицины. "Поэтому принято решение вместе с партией реализовывать проекты, которые уже сегодня позволяют построить 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировать и переместить в новое здание станцию скорой помощи в Калуге, а в третьем по величине городе области – в Людиново – начать строительство поликлиники, построить детскую поликлинику", - говорится в сообщении. В продолжение темы были озвучены планы строительства современного онкологического центра и крупного больничного комплекса на Правобережье Калуги.
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Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обратил внимание на то, что первый в России волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса открылся именно в Калужской области. "И партия, и исполнительная власть региона большое внимание уделяли этой работе. Есть хорошие результаты. Это тоже основа той избирательной кампании, которая предстоит и которая должна завершиться победой нашего кандидата", - подчеркнул Турчак.
Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.
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Калужская областьВладислав ШапшаЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинЛюдиновоКалугаКалужская областьПолитика
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