Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области

КАЛУГА, 9 июн – РИА Новости. Врио главы Калужской области Врио главы Калужской области Владислав Шапша назвал своими приоритетами на посту губернатора возвращение к экономическому росту в регионе и достойные доходы населения, сообщило областное правительство.

Во вторник " Единая Россия " заявила о поддержке девяти кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года, в том числе кандидатуру Владислава Шапши на пост главы Калужской области.

Шапша поблагодарил коллег за поддержку и назвал ряд задач, которые сегодня стоят перед Калужской областью. Прежде всего, он отметил выход из сложной ситуации, связанной с коронавирусом. "Партия "Единая Россия" уже развернула мощную волонтерскую работу, помогая нуждающимся во время эпидемии. Но надо смотреть в будущее. Сегодня мы обязаны обеспечить людям безопасность, достойные доходы, вернуться к экономическому росту в регионе", - подчеркнул врио губернатора.

Он отметил, что Калужская область всегда была регионом-лидером по привлечению инвестиций и должна стать центром инновационной современной экономики в России. "Регион заслуженно гордится своими достижениями, и мы ставим себе задачу упрочить это лидерство", – сказал Шапша.

Глава области назвал проекты, реализация которых станет основой для достижения цели, даст новые рабочие места, укрепит экономику региона. В их числе – строительство предприятия по производству уникального энергетического оборудования и комбината по производству стального и чугунного литья в Мещовске.

Еще одним приоритетом своей работы на посту губернатора он объявил повышение уровня медицины. "Поэтому принято решение вместе с партией реализовывать проекты, которые уже сегодня позволяют построить 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировать и переместить в новое здание станцию скорой помощи в Калуге , а в третьем по величине городе области – в Людиново – начать строительство поликлиники, построить детскую поликлинику", - говорится в сообщении. В продолжение темы были озвучены планы строительства современного онкологического центра и крупного больничного комплекса на Правобережье Калуги.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обратил внимание на то, что первый в России волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса открылся именно в Калужской области. "И партия, и исполнительная власть региона большое внимание уделяли этой работе. Есть хорошие результаты. Это тоже основа той избирательной кампании, которая предстоит и которая должна завершиться победой нашего кандидата", - подчеркнул Турчак.