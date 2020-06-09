https://ria.ru/20200609/1572710720.html
Следствие будет просить о домашнем аресте для Ефремова, сообщил источник
2020-06-09T19:39
2020-06-09T19:39
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Следствие ходатайствовало о домашнем аресте для актера Михаила Ефремова
по делу о смертельном ДТП, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Следствие ходатайствует о домашнем аресте. Таганский суд, предположительно, начнёт рассмотрение в 20.00", - сказал собеседник агентства.
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения.