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Следствие будет просить о домашнем аресте для Ефремова, сообщил источник
2020-06-09T19:39
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Следствие будет просить о домашнем аресте для Ефремова, сообщил источник

19:39 09.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов садится в автомобиль у своего дома в Москве
Актёр Михаил Ефремов садится в автомобиль у своего дома в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте для актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Следствие ходатайствует о домашнем аресте. Таганский суд, предположительно, начнёт рассмотрение в 20.00", - сказал собеседник агентства.
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения.
Анна Мария Ефремова
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