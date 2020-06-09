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Богданов обсудил с послом Турции кризис в Ливии
2020-06-09T19:31
обострение конфликта в ливии
акиля салех
халифа хафтар
ближний восток
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Богданов обсудил с послом Турции кризис в Ливии

19:31 09.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Турции в РФ Мехмета Самсара, обсудив с ним кризис в Ливии, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на задачи урегулирования военно-политического кризиса в Ливии в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД.
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В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По окончании встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, на которой глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарБлижний ВостокЕвросоюзМуаммар КаддафиООНСШАБерлин (город)В мире
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