Богданов обсудил с послом Турции кризис в Ливии

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Турции в РФ Мехмета Самсара, обсудив с ним кризис в Ливии, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на задачи урегулирования военно-политического кризиса в Ливии в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД.
В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По окончании встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, на которой глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.