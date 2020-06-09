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В Московской области после пандемии помогут владельцам бизнеса
2020-06-09T20:57
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московская область (подмосковье)

В Московской области после пандемии помогут владельцам бизнеса

19:27 09.06.2020 (обновлено: 20:57 09.06.2020)
58
© РИА Новости / Константин МихальчевскийКафе на Казанском вокзале в Москве
Кафе на Казанском вокзале в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В министерстве инвестиций Московской области рассказали, какие меры поддержки бизнеса продолжат действовать после пандемии коронавируса. Сейчас работу возобновили 80% компаний. О том, как дальше будут помогать региональному бизнесу, рассказали на сайте телеканала "360".
По словам главы профильного ведомства Натальи Егоровой, предпринимателям будут по-прежнему возмещать 50% затрат на покупку оборудования.
Также сохранятся сниженная льготная ставка 5,5% по микрозаймам и сокращение страховых взносов до 15%. Кроме того, с июня ставка за предоставление поручительства по займам снижается с 1 до 0,5%.
Отмечается, что областной мининвест поможет бизнесменам найти зарубежных партнеров, окажет поддержку в таможенных и логистических вопросах.
По данным портала, свыше 110 подмосковных субъектов малого и среднего бизнеса получили статус пострадавших.
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