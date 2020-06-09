В Московской области после пандемии помогут владельцам бизнеса

По словам главы профильного ведомства Натальи Егоровой, предпринимателям будут по-прежнему возмещать 50% затрат на покупку оборудования.

Также сохранятся сниженная льготная ставка 5,5% по микрозаймам и сокращение страховых взносов до 15%. Кроме того, с июня ставка за предоставление поручительства по займам снижается с 1 до 0,5%.