Депутат партии "Слуга народа" подала кандидатуру на пост мэра Киева

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что подала свою кандидатуру на участие в выборах мэра Киева, которые запланированы на октябрь.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен снова баллотироваться на выборах главы украинской столицы. В апреле социологическая группа "Рейтинг" опубликовала опрос, согласно которому доля киевлян, готовых проголосовать за Кличко на выборах главы города, достигла почти 40%.
"Я не обсуждала с президентом (Владимиром) Зеленским этот вопрос, потому что праймериз - это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность. У меня определенное основание подать свою кандидатуру, разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. А почему бы тогда не подать свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?", - сказала Верещук во вторник в эфире телеканала "Наш".
Ранее замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября. При этом парламент планировал внести некоторые изменения в избирательный кодекс до их проведения.