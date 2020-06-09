Депутат партии "Слуга народа" подала кандидатуру на пост мэра Киева

"Я не обсуждала с президентом (Владимиром) Зеленским этот вопрос, потому что праймериз - это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность. У меня определенное основание подать свою кандидатуру, разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. А почему бы тогда не подать свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?", - сказала Верещук во вторник в эфире телеканала "Наш".