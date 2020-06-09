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Возможность посмотреть онлайн загруженность парков в Москве сохранится
2020-06-09T19:20
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Возможность посмотреть онлайн загруженность парков в Москве сохранится

19:20 09.06.2020
64
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Онлайн-сервис, с помощью которого можно посмотреть загруженность парков и мест отдыха, продолжил свою работу на портале мэра и правительства Москвы, сообщили в пресс-службе городского департамента информационных технологий.
"С сегодняшнего дня в Москве отменили режим самоизоляции, но горожанам по-прежнему необходимо быть осторожными и соблюдать социальную дистанцию. Им поможет специальный онлайн-сервис, с помощью которого можно в режиме реального времени видеть загруженность парков и планировать отдых, минимизировав риски заражения коронавирусом", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что с момента запуска сервисом просмотра расписания прогулок и загруженности парков воспользовались почти 3 миллиона раз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
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