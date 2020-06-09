https://ria.ru/20200609/1572709845.html
"Случайность": режиссер Митта высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
2020-06-09T19:18
2020-06-09T19:24
дтп с участием михаила ефремова
александр митта (рабинович)
михаил ефремов
москва
происшествия
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nakis Kamakis
Случайность была бы если бы он никого не убил. А этому режиссеру должно быть стыдно.
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Алексей Князев
Бухая случайность?
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москва
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дтп с участием михаила ефремова, александр митта (рабинович), михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Российский кинорежиссер и сценарист Александр Митта
прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова
, в результате которого погиб человек.
В интервью телеканалу "Звезда"
он назвал произошедшее "абсолютной случайностью".
"Ничего закономерного быть не может", — сказал он.
Митта выразил сожаление, что авария привела к такому исходу.
Накануне в Москве
Михаил Ефремов, будучи за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Его водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сегодня утром он умер.
Как показала экспертиза, Ефремов был пьян. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в крови артиста нашли остаточные следы кокаина и марихуаны.
Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 12 лет заключения.
Полиция задержала актера.