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"Случайность": режиссер Митта высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
2020-06-09T19:24
дтп с участием михаила ефремова
александр митта (рабинович)
михаил ефремов
москва
происшествия
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Случайность была бы если бы он никого не убил. А этому режиссеру должно быть стыдно.
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Бухая случайность?
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москва
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60
дтп с участием михаила ефремова, александр митта (рабинович), михаил ефремов, москва, происшествия

"Случайность": режиссер Митта высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

19:18 09.06.2020 (обновлено: 19:24 09.06.2020)
10162
РИА Новости. Роман Кульгускин
РИА Новости. Роман Кульгускин
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российский кинорежиссер и сценарист Александр Митта прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
В интервью телеканалу "Звезда" он назвал произошедшее "абсолютной случайностью".
"Ничего закономерного быть не может", — сказал он.
Митта выразил сожаление, что авария привела к такому исходу.
Актер Михаил Ефремов
Вчера, 15:55
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Накануне в Москве Михаил Ефремов, будучи за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Его водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сегодня утром он умер.
Как показала экспертиза, Ефремов был пьян. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в крови артиста нашли остаточные следы кокаина и марихуаны.
Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 12 лет заключения.
Полиция задержала актера.
811543291
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр Митта (Рабинович)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Случайность была бы если бы он никого не убил. А этому режиссеру должно быть стыдно.
9 июня, 19:29
nKnakis Kamakis
7700011
Бухая случайность?
9 июня, 19:23
Алексей Князев
6401011
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