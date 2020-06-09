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Мединский назвал главный урок из причин обеих мировых войн
2020-06-09T19:15
вторая мировая война (1939-1945)
первая мировая война (1914-1918)
владимир мединский
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Мединский назвал главный урок из причин обеих мировых войн

19:15 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главный урок, который надо извлечь из истории глобальных мировых конфликтов, - это необходимость честных и открытых переговоров между разными странами, какими бы внешне неразрешимыми ни выглядели бы разногласия между ними, в том числе в экономике, заявил РИА Новости помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее он выступил перед студентами Дипломатической академии МИД РФ с лекцией "Война и мир в мае 1945 года", в которой, в частности, рассказал о политических и экономических итогах Второй мировой войны.
В беседе с агентством Мединский коснулся роли экономических факторов в возникновении мировых войн.
"Все страны мира выстраивают свою внешнюю политику с учетом экономических интересов. С одной стороны, Первая и Вторая мировая война стали источником хороших дивидендов для ряда крупных корпораций, в целом экономики США, Великобритании и других стран. Но не стоит сводить причины двух мировых конфликтов только к экономическим и желанию отдельных государств и их представителей "заработать на этом ", - сказал Мединский.
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По его словам, причин для начала Первой мировой войны было много: это и стремление Германской империи господствовать на международной арене, и конкуренция крупнейших европейских держав, и колониальный передел мира, и другие причины. "Эти же противоречия можно отнести к перечню факторов, спровоцировавших начало и Второй мировой войны. Хотя здесь история намного сложнее", - отметил Мединский.
"Важно, что ни СССР, ни Россия как его правопродолжатель, никогда не решала и не решает свои экономические задачи через применение военной силы. Исторически мы выступаем гарантами мира и всегда придерживались политики баланса интересов в отношениях с нашими партнерами. Считаю, что тезис о том, что как только у кого-то из стран из числа ведущих мировых игроков начинаются крупные экономические проблемы, то приходится ждать глобального конфликта, вообще не воплотим в жизнь в современных условиях", - отметил Мединский.
"Сложно себе представить, чтобы кто-то из мировых лидеров сегодня, в здравом уме, был бы готов погрузить мир в хаос тотальной войны", - добавил он.
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Мединский также назвал спорным тезис о том, что после того или иного глобального конфликта обязательно происходит смена мирового гегемона.
"Да, на каком-то этапе послевоенной истории США смогли аккумулировать в своих руках большую часть мировых золотовалютных резервов, а также перенастроить мировую экономику с учетом своих интересов. Но при этом не стоит забывать про возросшую после 1945 года роль СССР и на международной арене, и в мировой экономике. Напомню, что Советский Союз достиг многих довоенных показателей экономики уже к 1949-50 году, что экономический рост на протяжении нескольких последующих десятилетий был впечатляющим ", - пояснил Мединский.
На долгие годы в мире сложился баланс интересов между странами так называемого "восточного блока" и "западом", основанный на конкуренции идеологий и экономик, добавил помощник президента.
"Я бы не назвал США безусловным гегемоном. Сейчас вообще сложно говорить о безусловном мировом лидерстве какого-то конкретного государства. Мир сложен и хрупок… Да вообще не стоит говорить о мировых потрясениях как о чем-то всегда "искусственно создаваемом". Мы так неизбежно уйдем в теорию заговоров", - добавил он.
"Самое важное, чему должна нас научить история – чем сложнее ситуация в мире, тем важнее выстраивать межгосударственное сотрудничество. Несмотря на, как многим кажется, неразрешимые разногласия в позициях между некоторыми странами, только честные и открытые переговоры являются разумным способом решения существующих проблем", - подчеркнул Мединский.
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
20 мая, 21:48
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
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Вторая мировая война (1939-1945)Первая мировая война (1914-1918)Владимир МединскийВеликобританияСССРСШАВ мире
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