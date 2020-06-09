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https://ria.ru/20200609/1572709563.html
Рудковская и Пухляш изобразили Барби и Кена на новом видео
2020-06-09T19:31
культура
дмитрий красилов
коронавирус covid-19
little big
новости культуры
шоу-бизнес
дмитрий нагиев
яна рудковская
евровидение
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Рудковская и Пухляш изобразили Барби и Кена на новом видео

19:29 09.06.2020 (обновлено: 19:31 09.06.2020)
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© Фото : instagram-аккаунт rudkovskayaofficialКадр из видео в инстаграме Яны Рудковской
Кадр из видео в инстаграме Яны Рудковской
© Фото : instagram-аккаунт rudkovskayaofficial
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует под "Barbie girl" — хит 1997 года группы Aqua вместе с актером Дмитрием Красиловым, более известным в Сети как Пухляш.

"Современная версия Барби Яны и Пухляша — Кена после карантина. Вроде после первого урока с Димой я уж и не такая и деревянная", — написала Рудковская.

Продюсер изображет известную куклу, а Пухляш ее друга. Вместе они исполняют одинаковые движения и радуются жизни. Их позитивный настрой оценили и пользователи.
"Классная версия", — считает @guchetl.olga.
"Супер, молодцы", — прокомментировала @moshechkova_elena_.
"Это бомба", — присоединилась к обсуждению @ewelina0508.
Дмитрий Красилов получил известность после участия в клипе питерской группы Little big на песню "Uno", с которой музыканты должны были ехать на Евровидение в этом году (конкурс перенесли из-за вспышки коронавируса).
Сейчас обаятельного танцора приглашают в проекты многие знаменитости. Например, недавно Пухляш танцевал с Дмитрием Нагиевым и Полиной Гагариной, а также снялся в новом шоу Анны Седаковой.
Кадр из клипа Little Big Uno
Вчера, 01:04Культура
Рудковская выложила видео танца с Пухляшом из клипа Little big
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КультураДмитрий КрасиловКоронавирус COVID-19Little BigНовости культурыШоу-бизнесДмитрий НагиевЯна РудковскаяЕвровидениеПолина Гагарина
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