https://ria.ru/20200609/1572709563.html
Рудковская и Пухляш изобразили Барби и Кена на новом видео
2020-06-09T19:29
2020-06-09T19:31
культура
дмитрий красилов
коронавирус covid-19
little big
новости культуры
шоу-бизнес
дмитрий нагиев
яна рудковская
евровидение
полина гагарина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572709964_0:100:471:365_1200x0_80_0_0_c3d97676cd0454481dff8e2e6352e94d.png
https://ria.ru/20200609/1572657342.html
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572709964_0:100:471:365_1200x0_80_0_0_c3d97676cd0454481dff8e2e6352e94d.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572709964_0:73:471:427_1200x0_80_0_0_38458d6f571fc1b8956186aae0485582.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572709964_0:0:471:472_1200x0_80_0_0_c4e7c4a4f63c96468d1b9d2830574a82.png
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
дмитрий красилов, коронавирус covid-19, little big, новости культуры, шоу-бизнес, дмитрий нагиев, яна рудковская, евровидение, полина гагарина
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует под "Barbie girl" — хит 1997 года группы Aqua вместе с актером Дмитрием Красиловым, более известным в Сети как Пухляш.
"Современная версия Барби Яны и Пухляша — Кена после карантина. Вроде после первого урока с Димой я уж и не такая и деревянная", — написала Рудковская.
Продюсер изображет известную куклу, а Пухляш ее друга. Вместе они исполняют одинаковые движения и радуются жизни. Их позитивный настрой оценили и пользователи.
"Классная версия", — считает @guchetl.olga.
"Супер, молодцы", — прокомментировала @moshechkova_elena_.
"Это бомба", — присоединилась к обсуждению @ewelina0508.
Дмитрий Красилов получил известность после участия в клипе питерской группы Little big на песню "Uno", с которой музыканты должны были ехать на Евровидение в этом году (конкурс перенесли из-за вспышки коронавируса).
Сейчас обаятельного танцора приглашают в проекты многие знаменитости. Например, недавно Пухляш танцевал с Дмитрием Нагиевым и Полиной Гагариной, а также снялся в новом шоу Анны Седаковой.