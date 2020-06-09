Не все бессимптомные носители COVID-19 заразны, заявили в ВОЗ

"Что мы знаем о заражениях? Мы знаем, что многие из тех, кто заражается COVID-19, вырабатывают симптомы. Но есть те, у кого симптомов нет. И большинство заражений, о которых мы знаем, произошли, когда заболевшие с симптомами передали вирус другим людям воздушно-капельным путем. И есть те, кто не выработал симптомов. Настоящий вопрос заключается в том, сколько таких человек. И мы еще не знаем этого", - отметила она.