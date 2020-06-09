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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200609/1572709470.html
Не все бессимптомные носители COVID-19 заразны, заявили в ВОЗ
2020-06-09T21:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

Не все бессимптомные носители COVID-19 заразны, заявили в ВОЗ

19:07 09.06.2020 (обновлено: 21:08 09.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЖЕНЕВА, 9 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. До 41% населения планеты могут быть бессимптомными носителями COVID-19, но при этом неизвестно, какой процент из них может передавать вирус, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"По некоторым оценкам, в диапазоне от порядка 6% до 41% населения могут быть бессимптомно инфицированные, со средней оценкой порядка 16%. Но мы знаем, что некоторые бессимптомные и некоторые люди с симптомами могут передавать вирус. Так что нам надо знать, сколько населения не выработало симптомы, и какой процент из них передает вирус", - сказала она на онлайн-семинаре в Женеве.
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Эксперт подчеркнула, что ВОЗ не обладает точными данными о количестве бессимптомных носителей COVID-19.
"Что мы знаем о заражениях? Мы знаем, что многие из тех, кто заражается COVID-19, вырабатывают симптомы. Но есть те, у кого симптомов нет. И большинство заражений, о которых мы знаем, произошли, когда заболевшие с симптомами передали вирус другим людям воздушно-капельным путем. И есть те, кто не выработал симптомов. Настоящий вопрос заключается в том, сколько таких человек. И мы еще не знаем этого", - отметила она.
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По ее словам, исследований на тему бессимптомных носителей пока мало.
Со своей стороны, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул важность проведения массового количества тестов, для выявления всех носителей COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
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