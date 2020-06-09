Глава Севастополя поручил отменить режим обсервации для приезжих

"Давайте будем использовать обсерватор для помещения туда тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией. Все что касается профилактики, все кто в профилактических мерах изолируется, будут сдавать тесты при въезде в город и изолироваться дома до получения результата", - сказал Развожаев на заседании правительства.