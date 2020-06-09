https://ria.ru/20200609/1572709222.html
Глава Севастополя поручил отменить режим обсервации для приезжих
2020-06-09T19:01
2020-06-09T19:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил развожаев
здоровье - общество
севастополь
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил развожаев, здоровье - общество, севастополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев
поручил отменить режим обязательной обсервации для всех приезжих, введенный ранее в профилактических целях для недопущения распространения коронавирусной инфекции
.
Ранее приезжие из других регионов помещались в обсерватор на две недели.
"Давайте будем использовать обсерватор для помещения туда тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией. Все что касается профилактики, все кто в профилактических мерах изолируется, будут сдавать тесты при въезде в город и изолироваться дома до получения результата", - сказал Развожаев на заседании правительства.
По его словам, изменения в режим работы обсерватора будет внесены во вторник.
"Людей отпустите, пусть они дома сидят, самоизолируются, и на десятый день у кого надо возьмите анализы. Хватит их в обсерваторе держать, логики в этом нет, с учетом введенного нами въездного экспресс-тестирования на коронавирус", - сказал Развожаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.