Конкурс "Моя страна – моя Россия" объединил более 113 тысяч человек

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Во всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия" с момента его вхождения в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" приняли участие более 113 тысяч человек, сообщает пресс-служба АНО "РСВ" по итогам прошедшей во вторник онлайн-встречи членов Ассоциации выпускников и экспертов конкурса.
Участники мероприятия рассказали о реализации своих проектов и участии в акции взаимопомощи "Мы Вместе".
"С каждым годом в конкурсе становится все больше участников и финалистов, и вас, экспертов и партнеров конкурса – неравнодушных людей, меняющих жизнь вокруг себя к лучшему. Это не может не радовать, ведь с конкретными людьми на конкурс приходят конкретные социально важные инициативы. Важные для села, города, региона, людей, которые в них живут, и для страны в целом. Уже не один месяц мы все живем в непростых условиях, которые диктует эпидемиологическая ситуация. И вы не остаетесь в стороне. 267 выпускников и участников конкурса "Моя страна – моя Россия" стали волонтерами в рамках всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе" – это только те ребята, о которых мы знаем, но уверен, их гораздо больше. Они помогают пожилым людям и нуждающимся", – сказал на встрече генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Как отметила руководитель конкурса, проректор РГГУ Лариса Пастухова, с марта по май федеральные и региональные эксперты конкурса провели 106 онлайн-лекций и мастер-классов для педагогов, школьников, студентов и молодых специалистов с общим охватом слушателей более 70 тысяч человек.
Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Ассоциация выпускников конкурса была основана в 2016 году . На сегодняшний день ее актив составляет более 5 тысяч выпускников из разных регионов России: это молодые ученые и специалисты, общественные деятели и бизнесмены, лидеры местных сообществ.