Конкурс "Моя страна – моя Россия" объединил более 113 тысяч человек

"С каждым годом в конкурсе становится все больше участников и финалистов, и вас, экспертов и партнеров конкурса – неравнодушных людей, меняющих жизнь вокруг себя к лучшему. Это не может не радовать, ведь с конкретными людьми на конкурс приходят конкретные социально важные инициативы. Важные для села, города, региона, людей, которые в них живут, и для страны в целом. Уже не один месяц мы все живем в непростых условиях, которые диктует эпидемиологическая ситуация. И вы не остаетесь в стороне. 267 выпускников и участников конкурса "Моя страна – моя Россия" стали волонтерами в рамках всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе" – это только те ребята, о которых мы знаем, но уверен, их гораздо больше. Они помогают пожилым людям и нуждающимся", – сказал на встрече генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.