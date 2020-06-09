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В Гонконге задержали по меньшей мере 25 участников протестов
2020-06-09T18:54
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протесты в гонконге, гонконг, китай, в мире

В Гонконге задержали по меньшей мере 25 участников протестов

18:54 09.06.2020
213
© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга во вторник вечером задержала по меньшей мере 25 участников демонстраций, приуроченных к первой годовщине массовых протестов против законопроекта об экстрадиции, говорится в сообщении полиции в Twitter.
"Не менее 25 участников протестов в Гонконге задержаны за участие в несанкционированных собраниях, нарушение общественного порядка и другие правонарушения", - говорится в заявлении полиции.
Полиция призывает участников демонстраций прекратить нарушать закон и немедленно разойтись, так как в разных районах города протестующие уже активно блокируют трафик и выстраивают баррикады из дорожных конусов.
Ранее сообщалось, что полиция применила перечный газ для разгона протестующих в первую годовщину начала массовых протестов, которые продолжались более полугода. По разным данным, год назад на улицы Гонконга вышли более 1 миллиона человек.
Чжан Ханьхуэй
Вчера, 12:43
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
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Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
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