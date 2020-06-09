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В Сочи пять гостиниц и кемпинг нарушили режим ограничений
2020-06-09T18:54
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В Сочи пять гостиниц и кемпинг нарушили режим ограничений

18:51 09.06.2020 (обновлено: 18:54 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПляж в Сочи
Пляж в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Пять гостиниц и кемпинг в Сочи работали с нарушениями во время ограничений, введенных в регионе в связи с коронавирусом, сообщает администрация Краснодарского края.
В Краснодарском крае началось постепенное смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, в связи с улучшением эпидобстановки. С 1 июня санатории с медицинской лицензией начали принимать туристов, с 6 июня открылись летние кафе, парки, скверы, пляжи и набережные. Однако продолжает действовать масочный режим, сохраняются требования социальной дистанции. Также пока не было разрешений на работу объектов размещения кроме здравниц. Мобильные группы продолжают следить за соблюдением этих правил. При этом в Сочи выявили объекты размещения с нарушениями работы.
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"Шесть таких объектов обнаружили во время рейда мобильные группы министерства курортов края совместно с представителями муниципалитета… были выявлены пять средств размещения, работающих с нарушениями существующих ограничений – постояльцев заселяли без командировочных удостоверений. В отношении этих объектов материалы направлены в Роспотребнадзор и полицию для принятия необходимых мер", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также кемпинг в Лазаревском районе может быть закрыт на 90 дней. Владелец нарушил действующие ограничения и заехал на автомобиле на территорию своего кемпинга, хотя пока кемпинги в курортных территориях региона работать не могут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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