В Сочи пять гостиниц и кемпинг нарушили режим ограничений

В Краснодарском крае началось постепенное смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, в связи с улучшением эпидобстановки. С 1 июня санатории с медицинской лицензией начали принимать туристов, с 6 июня открылись летние кафе, парки, скверы, пляжи и набережные. Однако продолжает действовать масочный режим, сохраняются требования социальной дистанции. Также пока не было разрешений на работу объектов размещения кроме здравниц. Мобильные группы продолжают следить за соблюдением этих правил. При этом в Сочи выявили объекты размещения с нарушениями работы.