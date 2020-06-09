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В ДНР заявили, что КПП в Донбассе пока останутся закрытыми
2020-06-09T18:40
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коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
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В ДНР заявили, что КПП в Донбассе пока останутся закрытыми

18:40 09.06.2020
926
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики пока будут закрыты из-за угрозы распространения COVID-19, сообщили во вторник в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения вируса.
Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня.
"В последнее время в социальных сетях все чаще встречается информация об открытии контрольно-пропускных пунктов между ДНР и Украиной. Обращаем внимание, что такие сообщения не что иное, как провокация, призванная дестабилизировать обстановку в ДНР. Открыть границу в одностороннем порядке невозможно", - говорится в сообщении штаба.
В штабе отметили, что "эпидситуация на Украине остается очень сложной, из-за чего возникает опасность массового заражения жителей республики коронавирусом". "Поэтому для защиты граждан ДНР от заражения COVID-19, мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой", - подчеркнули в штабе.
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В ведомстве отметили, что работа контрольно-пропускных пунктов будет обсуждаться в рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. "Для открытия границ мы должны быть уверены, что это будет безопасно для наших граждан. Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы", - добавили в штабе.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВ мире
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