Эйфелева башня откроется для посетителей 25 июня

ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Эйфелева башня , которая около трех месяцев была закрыта из-за эпидемии коронавируса , откроется для посетителей 25 июня, при посещении достопримечательности ношение маски будет обязательным.

Одна из главных парижских достопримечательностей была закрыта для посетителей с 13 марта.

"После более чем трехмесячного периода закрытия в связи с пандемией COVID-19 – самого продолжительного со времен Второй мировой войны - Эйфелева башня вновь откроется для публики 25 июня 2020 года в 10 часов утра", - говорится в коммюнике на сайте башни.

Для безопасности посетителей и сотрудников будут приниматься строгие санитарные меры, в частности, ношение масок будет обязательным для всех туристов старше 11 лет.

В первое время на башню можно будет подняться только по лестнице до второго этажа. Чтобы избежать пересечения посетителей, подъем на башню будет осуществляться по восточной лестнице, а спуститься можно будет по западной. Лифты, доставляющие посетителей до второго этажа, заработают позднее, когда это позволит санитарная ситуация. Самый высокий уровень башни пока будет оставаться закрытым.

Билеты для посещения рекомендуется покупать заранее через интернет, чтобы избежать очередей у касс. О начале продаж будет объявлено в ближайшие дни.