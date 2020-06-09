https://ria.ru/20200609/1572707741.html
RT выпустил фильм о работе Елизаветинской больницы в период пандемии
2020-06-09T18:38
2020-06-09T18:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон красовский
телеканал rt
здоровье
санкт-петербург
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон красовский, телеканал rt, здоровье, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
В рамках проекта RT
и журналиста Антона Красовского
"Эпидемия" вышел фильм о работе Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге
, сообщается на сайте
телеканала.
"RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта "Эпидемия" представляют фильм "Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?" Больница не входит в официальный список перепрофилированных медучреждений. Она оказывает экстренную помощь, но ежедневно там выявляют от 20 до 25 COVID-положительных пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 100 сотрудников в настоящее время болеют коронавирусом, а заведующая отделением пульмонологии Лилия Уон скончалась от осложнений.
Кроме того, главврач Сергей Петров рассказал о работе больницы и о том, чему должна научить пандемия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.