RT выпустил фильм о работе Елизаветинской больницы в период пандемии

"RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта "Эпидемия" представляют фильм "Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?" Больница не входит в официальный список перепрофилированных медучреждений. Она оказывает экстренную помощь, но ежедневно там выявляют от 20 до 25 COVID-положительных пациентов", - говорится в сообщении.