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RT выпустил фильм о работе Елизаветинской больницы в период пандемии
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RT выпустил фильм о работе Елизаветинской больницы в период пандемии

18:38 09.06.2020
469
© RTФильм RT "Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?"
Фильм RT Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?
© RT
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В рамках проекта RT и журналиста Антона Красовского "Эпидемия" вышел фильм о работе Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте телеканала.
"RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта "Эпидемия" представляют фильм "Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?" Больница не входит в официальный список перепрофилированных медучреждений. Она оказывает экстренную помощь, но ежедневно там выявляют от 20 до 25 COVID-положительных пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 100 сотрудников в настоящее время болеют коронавирусом, а заведующая отделением пульмонологии Лилия Уон скончалась от осложнений.
Кроме того, главврач Сергей Петров рассказал о работе больницы и о том, чему должна научить пандемия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КрасовскийТелеканал RTЗдоровьеСанкт-ПетербургОбщество
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