Нехватка продуктов в Сирии достигла пика с начала конфликта, заявила ООН

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 9 миллионов жителей Сирии сейчас испытывают нехватку продовольствия, это наивысший показатель с момента начала вооруженного конфликта в стране почти десять лет назад, сообщила РИА Новости представитель Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН в стране Джессика Лоусон.
"По оценке Всемирной продовольственной программы, приблизительно 9,3 миллиона сирийцев сейчас испытывают нехватку продовольствия – самый высокий показатель в истории. За последние полгода число этих людей увеличилось на 1,4 миллиона", - заявила представитель программы.
Лоусон отметила, что цены на основные продукты питания в Сирии в течение года выросли на 115%.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.