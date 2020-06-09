Нехватка продуктов в Сирии достигла пика с начала конфликта, заявила ООН

"По оценке Всемирной продовольственной программы, приблизительно 9,3 миллиона сирийцев сейчас испытывают нехватку продовольствия – самый высокий показатель в истории. За последние полгода число этих людей увеличилось на 1,4 миллиона", - заявила представитель программы.