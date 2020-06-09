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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Нехватка продуктов в Сирии достигла пика с начала конфликта, заявила ООН
2020-06-09T18:26
война в сирии
война в сирии
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Нехватка продуктов в Сирии достигла пика с начала конфликта, заявила ООН

18:25 09.06.2020 (обновлено: 18:26 09.06.2020)
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© Фото : SANAСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© Фото : SANA
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 9 миллионов жителей Сирии сейчас испытывают нехватку продовольствия, это наивысший показатель с момента начала вооруженного конфликта в стране почти десять лет назад, сообщила РИА Новости представитель Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН в стране Джессика Лоусон.
"По оценке Всемирной продовольственной программы, приблизительно 9,3 миллиона сирийцев сейчас испытывают нехватку продовольствия – самый высокий показатель в истории. За последние полгода число этих людей увеличилось на 1,4 миллиона", - заявила представитель программы.
Лоусон отметила, что цены на основные продукты питания в Сирии в течение года выросли на 115%.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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