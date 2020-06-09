Возможности Удмуртии в туризме представят инвесторам 11 июня

Инвестиционный марафон "Удмуртия Calling" стартовал 5 июня в онлайн-формате, регион презентует потенциальным инвесторам возможности развития в сфере IT-технологий, туризма, сельского хозяйства и промышленности. В первый день онлайн-марафона, посвящённого IT-технологиям, проектами заинтересовались более 100 инвесторов.

"В рамках инвестиционного онлайн-марафона "Удмуртия Calling" 11 июня пройдет презентация туризма и городской экономики республики. Инвесторам представят сразу несколько проектов, которые уже реализованы или только планируются к реализации в разных уголках региона. Это проект "Оружейный парк", с использованием главного корпуса Ижевского оружейного завода, "Городские термы", создание уникального парка диких животных с подвесными экологическими тропами, проекты в сфере охоты, рыбалки, глэмпинга", - сообщает пресс-служба главы республики.

При этом все проекты, поступившие на онлайн-марафон, будут загружены в базу и доступны широкому пулу инвесторов. Это означает, что любая инициатива, уже работающая или находящая на начальной стадии разработки, может найти финансирование и возможность дальнейшего развития.