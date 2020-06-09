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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200609/1572706462.html
Возможности Удмуртии в туризме представят инвесторам 11 июня
2020-06-09T18:10
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
малопургинский район
экономика
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), малопургинский район, экономика

Возможности Удмуртии в туризме представят инвесторам 11 июня

18:10 09.06.2020
30
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 9 июн - РИА Новости. Удмуртия представит проекты в области туризма, франчайзинга и развития территорий на онлайн-марафоне "Удмуртия Calling" 11 июня, сообщили в пресс-службе главы региона.
Инвестиционный марафон "Удмуртия Calling" стартовал 5 июня в онлайн-формате, регион презентует потенциальным инвесторам возможности развития в сфере IT-технологий, туризма, сельского хозяйства и промышленности. В первый день онлайн-марафона, посвящённого IT-технологиям, проектами заинтересовались более 100 инвесторов.
"В рамках инвестиционного онлайн-марафона "Удмуртия Calling" 11 июня пройдет презентация туризма и городской экономики республики. Инвесторам представят сразу несколько проектов, которые уже реализованы или только планируются к реализации в разных уголках региона. Это проект "Оружейный парк", с использованием главного корпуса Ижевского оружейного завода, "Городские термы", создание уникального парка диких животных с подвесными экологическими тропами, проекты в сфере охоты, рыбалки, глэмпинга", - сообщает пресс-служба главы республики.
"В ближайшие два - три года повысится спрос на отдых внутри страны, это шанс для развития внутреннего туризма. И здесь выиграет тот, кто предложит самые интересные и качественные решения для туристов по адекватной стоимости. Наша цель - уже сейчас найти партнеров на потенциально интересные с точки зрения туризма проекты", - прокомментировал инициативу глава Удмуртии Александр Бречалов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
6 июня, 11:03Удмуртская Республика
Более ста инвесторов заинтересовались IT-проектами Удмуртии
В пресс-службе руководства региона рассказали, что в блоке "Городская экономика" также представят крупнейшие франчайзинговые сети Удмуртии — Coffee Like, "Настоящая пекарня", "Прядки в порядке", HotDogger и "Дело не в вине". Кроме того, Like Центр представит возможности развития малого бизнеса и открытия собственного дела на примере Малопургинского района Удмуртии.
При этом все проекты, поступившие на онлайн-марафон, будут загружены в базу и доступны широкому пулу инвесторов. Это означает, что любая инициатива, уже работающая или находящая на начальной стадии разработки, может найти финансирование и возможность дальнейшего развития.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Малопургинский районЭкономика
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