Возможности Удмуртии в туризме представят инвесторам 11 июня

УФА, 9 июн - РИА Новости. Удмуртия представит проекты в области туризма, франчайзинга и развития территорий на онлайн-марафоне "Удмуртия Calling" 11 июня, сообщили в пресс-службе главы региона.
Инвестиционный марафон "Удмуртия Calling" стартовал 5 июня в онлайн-формате, регион презентует потенциальным инвесторам возможности развития в сфере IT-технологий, туризма, сельского хозяйства и промышленности. В первый день онлайн-марафона, посвящённого IT-технологиям, проектами заинтересовались более 100 инвесторов.
"В рамках инвестиционного онлайн-марафона "Удмуртия Calling" 11 июня пройдет презентация туризма и городской экономики республики. Инвесторам представят сразу несколько проектов, которые уже реализованы или только планируются к реализации в разных уголках региона. Это проект "Оружейный парк", с использованием главного корпуса Ижевского оружейного завода, "Городские термы", создание уникального парка диких животных с подвесными экологическими тропами, проекты в сфере охоты, рыбалки, глэмпинга", - сообщает пресс-служба главы республики.
"В ближайшие два - три года повысится спрос на отдых внутри страны, это шанс для развития внутреннего туризма. И здесь выиграет тот, кто предложит самые интересные и качественные решения для туристов по адекватной стоимости. Наша цель - уже сейчас найти партнеров на потенциально интересные с точки зрения туризма проекты", - прокомментировал инициативу глава Удмуртии Александр Бречалов.
В пресс-службе руководства региона рассказали, что в блоке "Городская экономика" также представят крупнейшие франчайзинговые сети Удмуртии — Coffee Like, "Настоящая пекарня", "Прядки в порядке", HotDogger и "Дело не в вине". Кроме того, Like Центр представит возможности развития малого бизнеса и открытия собственного дела на примере Малопургинского района Удмуртии.
При этом все проекты, поступившие на онлайн-марафон, будут загружены в базу и доступны широкому пулу инвесторов. Это означает, что любая инициатива, уже работающая или находящая на начальной стадии разработки, может найти финансирование и возможность дальнейшего развития.