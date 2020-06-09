Путин и Меркель отметили отсутствие прогресса по минским договоренностям

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей по Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сторонами продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта.
"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в контактной группе и в "нормандском формате", - добавляется в сообщении.