Путин и Меркель отметили отсутствие прогресса по минским договоренностям

Отмечается, что сторонами продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта.

"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в контактной группе и в "нормандском формате", - добавляется в сообщении.