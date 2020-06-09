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Путин и Меркель отметили отсутствие прогресса по минским договоренностям
2020-06-09T18:09
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
ангела меркель
владимир путин
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Путин и Меркель отметили отсутствие прогресса по минским договоренностям

18:06 09.06.2020 (обновлено: 18:09 09.06.2020)
1078
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей по Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сторонами продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта.
"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в контактной группе и в "нормандском формате", - добавляется в сообщении.
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