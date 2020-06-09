Легойда: заболеваемость может расти – важно соблюдать санитарные меры

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

© фото Владимира Ештокина Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Важно соблюдать санитарные правила после снятия ограничений из-за распространения коронавируса, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее власти ряда регионов России заявили о снятии всех или большей части ограничений, связанных с распространением нового типа коронавируса. В их числе – Москва, Крым, Саратовская область.

"Заболеваемость (COVID-19) может вырасти сейчас, поскольку люди активно выходят (из дома). Опасность сохраняется, поэтому мы говорим о важности соблюдения мер, которые были приняты ранее", - заявил Легойда во вторник во время пресс-конференции онлайн.

При этом он отметил, что если будет новая волна эпидемии, она будет "сильно меньше того, что мы наблюдали раньше".

Ранее Владимир Легойда призвал прихожан и клириков Русской православной церкви строго соблюдать санитарные требования. Для Московского региона это социальная дистанция, ограничения по количеству людей, находящихся в храме, исходя из одного человека на 4 квадратных метра, перчатки, маски, санитарная обработка.