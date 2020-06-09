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Религия и мировоззрение
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Легойда: заболеваемость может расти – важно соблюдать санитарные меры
2020-06-09T18:37
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новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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Легойда: заболеваемость может расти – важно соблюдать санитарные меры

18:00 09.06.2020 (обновлено: 18:37 09.06.2020)
358
© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Важно соблюдать санитарные правила после снятия ограничений из-за распространения коронавируса, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее власти ряда регионов России заявили о снятии всех или большей части ограничений, связанных с распространением нового типа коронавируса. В их числе – Москва, Крым, Саратовская область.
"Заболеваемость (COVID-19) может вырасти сейчас, поскольку люди активно выходят (из дома). Опасность сохраняется, поэтому мы говорим о важности соблюдения мер, которые были приняты ранее", - заявил Легойда во вторник во время пресс-конференции онлайн.
При этом он отметил, что если будет новая волна эпидемии, она будет "сильно меньше того, что мы наблюдали раньше".
Ранее Владимир Легойда призвал прихожан и клириков Русской православной церкви строго соблюдать санитарные требования. Для Московского региона это социальная дистанция, ограничения по количеству людей, находящихся в храме, исходя из одного человека на 4 квадратных метра, перчатки, маски, санитарная обработка.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Храмы Русской православной церкви в Москве открыли двери для верующих 6 июня. Богослужения проводятся при соблюдении санитарных мер, разработанных Роспотребнадзором.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Вчера, 15:02Религия и мировоззрение
Легойда: все храмы РПЦ могут исполнить санитарные требования
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Саратовская областьОбщество
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