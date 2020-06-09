https://ria.ru/20200609/1572705466.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
2020-06-09T17:56
2020-06-09T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
молдавия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в Молдавии
за сутки выросло на 218, до 10025, всего умерли 365 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 9807 зарегистрированных случаях коронавируса, 353 из которых стали летальными.
"Еще 218 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 10025. Всего 5797 человек были вылечены, а 365 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.