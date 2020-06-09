В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

"Еще 218 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 10025. Всего 5797 человек были вылечены, а 365 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.