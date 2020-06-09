Поставки гидроксихлорохина в аптеки начались в конце мая

В связи с применением данного препарата при профилактике и лечении COVID-19, поставки гидроксихлорохина осуществлялись в первую очередь по государственным контрактам медицинских организаций и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов России, пояснили в пресс-службе.

"Всего в 2020 году (по состоянию на 28 мая) производителями и импортерами лекарственных препаратов в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора представлены данные о вводе в гражданский оборот более 170 серий лекарственного препарата гидроксихлорохин общим количеством более 1,32 миллиона упаковок, в том числе 147 серий - отечественного производства", - отметили в ведомстве.