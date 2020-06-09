https://ria.ru/20200609/1572705194.html
Поставки гидроксихлорохина в аптеки начались в конце мая
2020-06-09T17:53
2020-06-09T17:53
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Поставки в сетевые фармацевтические организации субъектов России препарата гидроксихлорохин, который изначально предназначался для пациентов с ревматоидным артритом, но затем стал применяться и для лечения COVID-19, начались в конце мая, сообщила пресс-служба Росздравнадзора
.
Ранее газета "Известия"
сообщила, что больные аутоиммунными ревматическими заболеваниями во всех регионах пытаются найти необходимый им гидроксихлорохин, который сейчас используют для лечения COVID-19, в аптеках лекарство раскупили те, кто хотел обезопасить себя от коронавируса.
"Для обеспечения доступности препарата в розничном сегменте фармацевтического рынка с 29 мая уже начались поставки в адрес дистрибьюторов ООО "ФК Пульс", Катрен
НПК АО, ЗАО фирма "ЦВ "Протек
", а также в сетевые фармацевтические организации субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В связи с применением данного препарата при профилактике и лечении COVID-19, поставки гидроксихлорохина осуществлялись в первую очередь по государственным контрактам медицинских организаций и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов России, пояснили в пресс-службе.
"Всего в 2020 году (по состоянию на 28 мая) производителями и импортерами лекарственных препаратов в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора представлены данные о вводе в гражданский оборот более 170 серий лекарственного препарата гидроксихлорохин общим количеством более 1,32 миллиона упаковок, в том числе 147 серий - отечественного производства", - отметили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.