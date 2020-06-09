Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Действующий президент БурундиПьер Нкурунзиза скончался в возрасте 56 лет, сообщает правительство африканской страны.
"Правительство Республики Бурунди с величайшей печалью сообщает о неожиданной кончине президента страны Пьера Нкурунзизы, произошедшей в больнице в провинции Карузи в результате сердечного приступа 8 июня", - говорится в заявлении правительства в Twitter.
В Бурунди 20 мая состоялись президентские выборы. Нкурунзиза ранее отказался от участия в выборах в 2020 году, несмотря на ратификацию новой конституции, позволяющей ему избираться еще на два срока по семь лет.
Ранее срок полномочий президента составлял пять лет, и глава страны мог переизбираться на пост три раза. Таким образом, Пьер Нкурунзиза, который был президентом с 2005 года, мог бы находиться на посту до 2034 года.
На майских выборах 2020 года победил кандидат от правящей партии Бурунди генерал Эварист Ндайишимийе.
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