https://ria.ru/20200609/1572704883.html
Более 30 сотрудников МЧС Армении заразились коронавирусом
2020-06-09T17:43
2020-06-09T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мчс армении
армения
в мире
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коронавирус covid-19, мчс армении, армения, в мире
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости.
Свыше 30 сотрудников МЧС Армении
заразились коронавирусом, сказал во вторник в ходе онлайн-брифинга глава ведомства Феликс Цолакян.
"По состоянию на сегодняшний день коронавирусом заразились 35 сотрудников МЧС, 20 из них уже выздоровели и вернулись в строй, лечение остальных 15 продолжается, 82 - изолированы", - отметил министр.
По его словам, все инфицированные заразились от родных. "Случаев заражения внутри министерства не было благодаря своевременной изоляции и противоэпидемических мероприятий", - отметил Цолакян.
В Армении
для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 9 июня, COVID-19 выявлен у 13675 человек, 4451 вылечились и 217 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.