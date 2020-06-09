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В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
2020-06-09T17:39
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В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

17:39 09.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области увеличилось до 183, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 4015 случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1699. По данным минздрава области на 5 июня, в тяжелом состоянии находились 174 пациента с COVID-19, в том числе 62 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"На стационарном лечении на сегодняшний день находятся 1024 пациента с лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией... из них 881 с пневмонией, связанной с новой коронавирусной инфекцией. По тяжелым пациентам: на кислородной поддержке 106 человек, 77 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 39 на инвазивных", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что на амбулаторном лечении под медицинским наблюдением находится 1081 пациент с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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