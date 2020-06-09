В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Всего в регионе лабораторно подтверждены 4015 случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1699. По данным минздрава области на 5 июня, в тяжелом состоянии находились 174 пациента с COVID-19, в том числе 62 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"На стационарном лечении на сегодняшний день находятся 1024 пациента с лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией... из них 881 с пневмонией, связанной с новой коронавирусной инфекцией. По тяжелым пациентам: на кислородной поддержке 106 человек, 77 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 39 на инвазивных", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.