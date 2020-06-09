https://ria.ru/20200609/1572704571.html
В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
2020-06-09T17:39
2020-06-09T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Количество пациентов с коронавирусной инфекцией
, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области
увеличилось до 183, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 4015 случаев заражения коронавирусом, умерли 36 пациентов, выздоровели 1699. По данным минздрава области на 5 июня, в тяжелом состоянии находились 174 пациента с COVID-19, в том числе 62 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"На стационарном лечении на сегодняшний день находятся 1024 пациента с лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией... из них 881 с пневмонией, связанной с новой коронавирусной инфекцией. По тяжелым пациентам: на кислородной поддержке 106 человек, 77 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 39 на инвазивных", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что на амбулаторном лечении под медицинским наблюдением находится 1081 пациент с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.