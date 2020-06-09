В Госдуме хотят разработать проект об ограждениях на дорогах

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) после ДТП с участием актера Михаила Ефремова заявил о намерении разработать проект об обязательной установке разделительных ограждений между полосами встречного движения на автодорогах.
"В очередной раз мы становимся свидетелями того, что водитель в нетрезвом виде, кем бы он ни был, несет угрозу обществу. Мы неоднократно предлагали оснастить все дороги, особенно федеральные трассы, разделительными ограждениями. Лобовые столкновения заканчиваются практически всегда трагично. По разным данным, четверть погибших в ДТП от общего числа смертей на российских дорогах приходятся на аварии с лобовым столкновением автомобилей", - сказал Свищев РИА Новости.
По словам депутата, в пределах города можно рассмотреть возможность установки ограждений между полосами встречного движения, которые будут отвечать необходимым нормам и не влиять на внешний вид города. Практика установки таких ограждений существует в разных городах мира, добавил Свищев.
Законодатель полагает, что последствия аварии с участием Ефремова могли бы быть менее плачевными, если бы на участке Садового кольца были разделительные бордюры.
"Я считаю, что это резонансное ДТП должно стать импульсом к внесению изменений в законодательство, в соответствии с которыми установка ограждений между встречными полосами движения будет обязательной, в том числе в черте города. Подготовим соответствующий законопроект. Уверен, что принятие подобных новаций спасет тысячи жизней на наших дорогах", - сказал Свищев.
В понедельник вечером на Садовом кольце актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя - курьера интернет-магазина Сергея Захарова - экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, в пять утра он скончался. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии. Защита сообщала РИА Новости, что сразу после аварии Ефремов подтвердил причастность к ДТП, но формально вину еще не признавал, это делается в рамках допроса.