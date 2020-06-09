В Госдуме хотят разработать проект об ограждениях на дорогах

"В очередной раз мы становимся свидетелями того, что водитель в нетрезвом виде, кем бы он ни был, несет угрозу обществу. Мы неоднократно предлагали оснастить все дороги, особенно федеральные трассы, разделительными ограждениями. Лобовые столкновения заканчиваются практически всегда трагично. По разным данным, четверть погибших в ДТП от общего числа смертей на российских дорогах приходятся на аварии с лобовым столкновением автомобилей", - сказал Свищев РИА Новости.