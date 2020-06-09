Медведев назвал число преступлений, совершенных иностранцами в этом году

"В текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тысяч преступлений — это несколько меньше, чем в прошлом, но надо иметь в виду что многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, они потеряли работу из-за кризиса. В то же время в силу ограничений, введённых практически всеми странами, они не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области", — сказал Медведев на заседании Совета безопасности РФ, посвящённом тенденциям развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности до 2030 года.