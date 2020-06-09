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Медведев назвал число преступлений, совершенных иностранцами в этом году
2020-06-09T17:36
россия
дмитрий медведев
общество
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https://ria.ru/20200608/1572643375.html
То есть, минимум 15 000 наших граждан пострадало из за недальновидной политики властей, дающих возможность мигрантам к нам приезжать... Да и в цифру не верю...
19
Дмитрия Анатольевича хоть в забой отправляй, и там он бы работал "по стахановски", любо-дорого смотреть на плоды его труда во имя величия нашей страны! Однозначно, что партия "Единая Россия" под его чутким руководством опирается на безусловную всенародную поддержку, и это безграничное доверие является объективным подтверждением его грандиозных заслуг перед нашим отечеством!
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россия
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РИА Новости
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353
60
россия, дмитрий медведев, общество

Медведев назвал число преступлений, совершенных иностранцами в этом году

17:36 09.06.2020
1479
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Приехавшие в Россию иностранные граждане совершили в этом году почти 15 тысяч преступлений, при этом надо иметь в виду, что многие трудовые мигранты потеряли работу из-за кризиса, и это может сказаться на криминогенной обстановке, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тысяч преступлений — это несколько меньше, чем в прошлом, но надо иметь в виду что многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, они потеряли работу из-за кризиса. В то же время в силу ограничений, введённых практически всеми странами, они не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области", — сказал Медведев на заседании Совета безопасности РФ, посвящённом тенденциям развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности до 2030 года.
Он подчеркнул, что это также нужно принимать во внимание при подготовке проекта концепции общественной безопасности до 2030 года.

Наша задача, безусловно, максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания в режиме видеоконференции
Дмитрий Медведев
зампред Совбеза России
Задержание
8 июня, 17:42
В Подмосковье сократилось число преступлений
410231521
Обсудить 10
РоссияДмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
То есть, минимум 15 000 наших граждан пострадало из за недальновидной политики властей, дающих возможность мигрантам к нам приезжать... Да и в цифру не верю...
9 июня, 18:33
Maxim Maxim
1600111
Дмитрия Анатольевича хоть в забой отправляй, и там он бы работал "по стахановски", любо-дорого смотреть на плоды его труда во имя величия нашей страны! Однозначно, что партия "Единая Россия" под его чутким руководством опирается на безусловную всенародную поддержку, и это безграничное доверие является объективным подтверждением его грандиозных заслуг перед нашим отечеством!
9 июня, 18:56
Leonid
091100
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