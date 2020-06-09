https://ria.ru/20200609/1572704241.html
Медведев назвал число преступлений, совершенных иностранцами в этом году
2020-06-09T17:36
2020-06-09T17:36
россия
дмитрий медведев
общество
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Maxim Maxim
То есть, минимум 15 000 наших граждан пострадало из за недальновидной политики властей, дающих возможность мигрантам к нам приезжать... Да и в цифру не верю...
19
Leonid
Дмитрия Анатольевича хоть в забой отправляй, и там он бы работал "по стахановски", любо-дорого смотреть на плоды его труда во имя величия нашей страны! Однозначно, что партия "Единая Россия" под его чутким руководством опирается на безусловную всенародную поддержку, и это безграничное доверие является объективным подтверждением его грандиозных заслуг перед нашим отечеством!
11
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россия
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россия, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Приехавшие в Россию иностранные граждане совершили в этом году почти 15 тысяч преступлений, при этом надо иметь в виду, что многие трудовые мигранты потеряли работу из-за кризиса, и это может сказаться на криминогенной обстановке, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"В текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тысяч преступлений — это несколько меньше, чем в прошлом, но надо иметь в виду что многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, они потеряли работу из-за кризиса. В то же время в силу ограничений, введённых практически всеми странами, они не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области", — сказал Медведев на заседании Совета безопасности РФ, посвящённом тенденциям развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности до 2030 года.
Он подчеркнул, что это также нужно принимать во внимание при подготовке проекта концепции общественной безопасности до 2030 года.
Наша задача, безусловно, максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса.
Дмитрий Медведев
зампред Совбеза России