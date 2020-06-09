https://ria.ru/20200609/1572703650.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 8191
2020-06-09T17:28
2020-06-09T17:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире
БАКУ, 9 июн – РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в Азербайджане
за сутки выросло на 315 и достигло 8191, умерли еще пять человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.
В понедельник оперштаб сообщал о 7876 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 93 из которых стали летальными.
"В Азербайджане выявлено еще 315 случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 8191 факт заражения коронавирусной инфекцией, 4606 человек вылечились, 98 скончались, 3487 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.
С начала пандемии проведено 349,2 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.