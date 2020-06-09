В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 8191

В понедельник оперштаб сообщал о 7876 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 93 из которых стали летальными.

"В Азербайджане выявлено еще 315 случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 8191 факт заражения коронавирусной инфекцией, 4606 человек вылечились, 98 скончались, 3487 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.