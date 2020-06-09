В Госдуму внесли законопроект об экологическом туризме

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа депутатов от " Группа депутатов от " Единой России " внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие "экологический туризм", следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке к проекту, он подготовлен на основании положений послания президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года и 20 февраля 2019 года, а также национального проекта "Экология" для развития экологического туризма и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

"Экологический туризм - туризм, связанный с посещением, сохранением и (или) изучением природных комплексов и объектов, естественных экологических систем, составляющих их элементов и происходящих в них процессов, объектов растительного и животного мира, а также их генетического фонда, объектов всемирного природного наследия, для которых введен режим особой охраны", - говорится в тексте законопроекта.