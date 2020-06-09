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В Госдуму внесли законопроект об экологическом туризме
2020-06-09T17:15
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В Госдуму внесли законопроект об экологическом туризме

17:15 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве понятие "экологический туризм", следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Согласно пояснительной записке к проекту, он подготовлен на основании положений послания президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года и 20 февраля 2019 года, а также национального проекта "Экология" для развития экологического туризма и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.
"Экологический туризм - туризм, связанный с посещением, сохранением и (или) изучением природных комплексов и объектов, естественных экологических систем, составляющих их элементов и происходящих в них процессов, объектов растительного и животного мира, а также их генетического фонда, объектов всемирного природного наследия, для которых введен режим особой охраны", - говорится в тексте законопроекта.
Проектом также предлагается дополнить установленные действующим федеральным законом приоритетные направления государственного регулирования туристской деятельности, такие как поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма, самодеятельного туризма, экологического туризма.
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