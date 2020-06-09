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Антитела к COVID-19 нашли менее чем в 1% донорской крови в Гамбурге
2020-06-09T17:14
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коронавирус covid-19
гамбург (город)
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коронавирус covid-19, гамбург (город), в мире

Антитела к COVID-19 нашли менее чем в 1% донорской крови в Гамбурге

17:14 09.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разделение крови на компоненты в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ученые из Гамбурга обнаружили антитела к коронавирусу менее чем в одном проценте донорской крови, что свидетельствует об отсутствии иммунитета среди населения, сообщила во вторник Университетская клиника Гамбург-Эппендорф.
Ученые из гамбургской клиники протестировали в апреле, мае и июне в общей сложности 914 проб крови анонимных доноров на антитела к коронавирусу, чтобы составить представление о бессимптомных случаях протекания коронавирусной инфекции.
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"Тесты на антитела могут обнаружить, развился ли у человека иммунитет к SARS-CoV-2... Первые результаты показывают нам, что, вероятно, это нет так, хотя дальнейшие тесты продолжаются. Пока нет оснований предполагать наличие иммунитета среди населения или пока отсутствует допущенная вакцина, по-прежнему важно следовать правилам гигиены и дистанцирования, чтобы ограничить распространение вируса", - заявила представитель властей Гамбурга.
Один из проводивших исследование ученых Свен Пайне отметил, что доноры крови не отражают достоверно все население города, но эти данные могут стать полезным отправным пунктом, чтобы лучше оценить ситуацию с точки зрения незафиксированных случаев инфекции. "Если кто-то за прошедшие месяцы в Гамбурге имел только легкие или неспецифические симптомы простуды, с высокой долей вероятности он не был болен коронавирусом", - пояснил ученый.
По данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, общее количество случаев заражения в ФРГ составляет 184 543, с начала эпидемии скончались 8 711 пациентов с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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